Число мест на рейсах Магадан - Москва - Магадан вырастет почти на 4 тыс.

Благодаря взаимодействию с национальным перевозчиком - компанией "Аэрофлот" достигнута договоренность о замене воздушных судов авиакомпании "Россия" на более вместительные

МАГАДАН, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Магаданской области договорились с компанией "Аэрофлот" об увеличении количества рейсов и замене самолетов по маршруту "Магадан - Москва - Магадан". Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Благодаря взаимодействию с национальным перевозчиком - компанией "Аэрофлот" достигнута договоренность об увеличении количества рейсов и замене воздушных судов авиакомпании "Россия" на более вместительные по маршруту "Магадан - Москва - Магадан" в ноябре и декабре", - написал он.

Носов также отметил, что для пассажиров на данном маршруте добавится более 3,8 тыс. мест.