Европейский инвестбанк выдаст Литве кредит в €300 млн на оборонные программы

Средства намечено инвестировать, в частности, в инфраструктуру военно-морских и военно-воздушных сил

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Литва подписала договор с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о кредите на €300 млн на нужды обороны. Документ скрепили подписями министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер.

"Кредит будет использован как в рамках военных программ, так и на продукцию двойного назначения", - сказал литовский министр на пресс-конференции после подписания договора.

Средства намечено инвестировать в инфраструктуру военно-морских, военно-воздушных сил, в развитие сухопутных войск, а также на приобретение техники и оборудования срочной медицинской помощи.

"Кредитное обращение является основным инструментом финансирования ответных действий на современные вызовы в сфере безопасности", - подчеркнул Вайтеканас.