Компании Донбасса и Новороссии смогут страховать проекты от военных рисков

Гражданские предприятия регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов

Редакция сайта ТАСС

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие компании Донбасса и Новороссии с ноября смогут бесплатно страховать инвестиционные проекты от военных рисков, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью Херсонскому агентству новостей.

"Ведутся и разработки новых инструментов [поддержки бизнеса в Новороссии и Донбассе]. Так, с ноября крупнейшие компании смогут бесплатно страховать инвестиционные проекты от военных рисков", - сказал Алиханов.

Он отметил, что гражданские предприятия регулярно подвергаются обстрелам со стороны киевского режима. В ответ на эти угрозы правительством была принята программа страхования военных рисков, которая предусматривает покрытие возможного ущерба и гарантирует выплаты на восстановление объектов после обстрелов.

Также министр рассказал, что подготовлен законопроект, который позволит правительству РФ устанавливать льготные требования к локализации при госзакупках продукции из Новороссии и Донбасса.

Больше торговых точек

Кроме того, Алиханов обратил внимание, что для повышения конкуренции и снижения цен необходимо дальнейшее увеличение числа торговых точек в исторических регионах, и федеральные власти работают над поддержкой предпринимателей. Сегодня, по словам министра, потребительский рынок воссоединенных регионов насчитывает свыше 26 тыс. объектов розничной торговли.

"Минпромторг России ведет постоянный мониторинг цен на ключевые потребительские товары. На текущем этапе основная задача фокусируется на двух направлениях: дальнейшем развитии конкуренции и увеличении числа торговых точек. Особое внимание уделяется развитию тех форматов и сервисов, которые уже стали привычными для потребителей в других регионах страны, - а именно, магазинов федеральных торговых сетей и пунктов выдачи заказов маркетплейсов", - отметил глава Минпромторга.