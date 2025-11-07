Молдавия выкупит часть активов "Лукойла"

Это необходимо для бесперебойной работы аэропорта в Кишиневе, уточнил министр энергетики республики Дорин Жунгиету

КИШИНЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии выкупит у попавшего под санкции "Лукойла" склады с топливом в аэропорту Кишинева для обеспечения его бесперебойной работы. Об этом сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Совет по инвестициям правительства выдвинул предложение о покупке у "Лукойла" топливного склада в аэропорту, чтобы государство могло взять под контроль инфраструктуру и ресурсы компании. Крайний срок для этой сделки - 17 ноября, учитывая, что с 21 ноября "Лукойл" утратит возможность продолжать деятельность из-за присоединения Молдавии к американским санкциям", - написал министр.

По его словам, правительство отклонило предложение "Лукойла" о продаже активов в аэропорту другой компании "по критериям национальной безопасности".

По данным правительства Молдавии, российской компании принадлежат примерно 110 из 570 действующих автозаправочных станций в Молдавии. Дочерняя компания "Лукойл - Молдова" является импортером и оптовым продавцом нефтепродуктов, в частной собственности компании также находится часть инфраструктуры в аэропорту Кишинева.

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.