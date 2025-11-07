ЕС хочет усилить наднациональный надзор за фондовыми биржами и криптокомпаниями

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена усилить надзор на уровне ЕС за фондовыми биржами и криптокомпаниями. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на проект предложения ЕК.

"Более эффективный и гармонизированный надзор необходим для интеграции рынков капитала ЕС", - говорится в документе ЕК, где также отмечается, что инициатива направлена на предоставление Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA) более широких полномочий для обеспечения равномерного применения общих правил во всем блоке.

ЕК и власти Франции считают, что централизованный надзор необходим для создания полноценного "союза рынков капитала", который, по оценкам Брюсселя, мог бы увеличить частные инвестиции в ЕС до €470 млрд в год. Однако против выступают некоторые страны, включая Люксембург, Ирландию и Бельгию, которые усматривают в инициативе попытку Парижа получить контроль над их финансовыми секторами, поскольку штаб-квартира ESMA находится во Франции.