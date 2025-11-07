Управление ООН по беженцам сократило персонал на 30% из-за нехватки средств

Меры коснулись почти 5 тыс. человек, заявил верховный комиссар организации по делам беженцев Филиппо Гранди

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 7 ноября. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сократило в 2025 году 30% персонала из-за дефицита средств. Эти меры коснулись почти 5 тыс. сотрудников, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, выступая в Третьем комитете Генеральной ассамблеи всемирной организации. Текст выступления опубликовала пресс-служба УВКБ.

Гранди расценил нынешнее уменьшение финансирования УВКБ и "гуманитарного сектора в целом" как "резкое и внезапное".

"Мы сократили численность нашего персонала на 30%, что затронуло почти 5 тыс. коллег, и активно снизили расходы, - отметил верховный комиссар ООН. - Мы уменьшили операционную деятельность по всему миру, консолидировав или сократив присутствие в 185 точках".

Как подчеркнул Гранди, в УВКБ сделали "все возможное", чтобы компенсировать эти сокращения внутренними ресурсами в целях "минимизации последствий для беженцев и принимающих стран".

"Мы прогнозируем, что получим к концу года на $1,3 млрд, то есть на 25%, меньше доступных средств, чем в 2024 году, и это будет крах нецелевых взносов", - сказал глава УВКБ.

"Мы также прогнозируем, что в этом году получим менее $4 млрд из бюджета в $10,6 млрд. В последний раз мы получили менее $4 млрд в 2015 году, когда число вынужденно перемещенных лиц составляло половину от нынешнего", - констатировал верховный комиссар.

Он подчеркнул, что эти сокращения "затруднят спасение жизней" и выполнение УВКБ своего мандата. Гранди призвал в этой связи "всех, кто может помочь", оказать УВКБ поддержку в преодолении до конца текущего года сложной ситуации со средствами и взять на себя "ранние, гибкие обязательства" по финансированию деятельности управления на 2026 год.