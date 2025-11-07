В Болгарии намерены ввести внешнее управление в компании "Лукойл нефтохим Бургас"

Болгарский парламент поддержал процедурное решение о принятии закона во втором окончательном чтении

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 7 ноября. /ТАСС/. Депутаты болгарского парламента в первом чтении приняли поправки к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, который подразумевает создание должности особого торгового управляющего на заводе "Лукойл нефтохим Бургас".

Читайте также

От Джека Воробья с приветом: Европа и США ввели санкции, взметнув цены на нефть

В начале рабочего дня закон был экстренно внесен на рассмотрение в парламент, а перед этим менее чем за минуту был одобрен комиссией по энергетике. В поддержку высказались 130 депутатов, 71 были против, 2 воздержались, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

С момента назначения особого торгового управляющего правительством, руководство предприятия, акционеры, собственники капитала лишаются права принятия решения, распоряжаться акциями и денежными средствами. Соглашения, подписанные ими, признаются ничтожными. Специально указано, что административные акты, изданные особым управляющим, не подлежат прекращению, а также административному и судебному контролю.

В ходе дебатов, в которых в основном участвовали представители оппозиционных партий, подчеркивалось, что предложенный законопроект по своей сути "рейдерский захват предприятия", его национализация. Назвали происходившее в пленарном зале "преступлением", предупреждали о возможных тяжких последствиях принятых решений, в том числе экономических.

В настоящее время парламент поддержал процедурное решение о принятии закона во втором окончательном чтении, ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

В октябре США и Великобритания включили российскую компанию "Лукойл" в свои санкционные списки. При этом ограничения США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море. После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением в отношении него ограничительных мер намерен продать свои международные активы. "Лукойл" получил предложение от Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. При этом Министерство финансов США заявило, что до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль. Ведомство не уточнило, о какой именно лицензии идет речь. Оно также выступило с утверждением, что Gunvor подконтрольна России.