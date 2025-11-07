Умер экс-гендиректор Renault Луи Швейцер

Ему было 83 года

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Aijaz Rahi

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен Луи Швейцер, занимавший пост генерального директора французской автомобильной компании Renault Group с 1992 по 2005 год, умер в возрасте 83 лет. Об этом Agence France-Presse сообщила семья бизнесмена.

По информации агентства, Швейцер проработал в Renault 20 лет, 13 из них в качестве генерального директора. После ухода с должности он остался почетным президентом компании.

В июле 2005 года пресс-служба президента РФ Владимира Путина сообщала о том, что он подписал указ о награждении Луи Швейцера орденом Дружбы "за большой вклад в развитие российско-французского сотрудничества".