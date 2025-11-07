Эксперты: США даже больше стран БРИКС стараются ослабить доллар

В докладе международного дискуссионного клуба "Валдай" при этом отмечается, что нельзя недооценивать Соединенные Штаты, которые, хоть и находятся в процессе упадка, но "все еще обладают второй по величине экономикой мира по паритету покупательной способности"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты даже больше стран БРИКС ослабляют влияние доллара на мировой арене. Об этом говорится в докладе международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему: "За пределами доллара: инициативы БРИКС для многополярной финансовой системы".

Авторы доклада напомнили, что президент США Дональд Трамп заявлял о намерении решительно противодействовать любым попыткам подорвать статус доллара как основной резервной валюты и "даже угрожал странам карательными импортными пошлинами в 100% и выше, если они будут заниматься подобной деятельностью". "Неслучайно он прямо упомянул страны БРИКС как потенциальные цели ответных торговых мер в случае недружественного поведения по отношению к доллару, - обратили внимание эксперты. - Это, конечно, отражает тот широко известный факт, что БРИКС действительно работает над мерами дедолларизации". Авторы допускают, что Трамп переоценивает угрозу интересам США, особенно в краткосрочной перспективе, но при этом уверены в том, что опасность для доминирующего положения доллара исходит главным образом от БРИКС как группы стран или от действий отдельных ее членов, в частности Китая. "Парадоксально, но только одна страна старается ослабить доллар больше, чем члены БРИКС, - и это сами Соединенные Штаты. Вопрос о дедолларизации даже бы и не встал, если бы власти США сами невольно не подрывали доверие к своей валюте", - пришли к заключению эксперты клуба.

Медленная дедолларизация

Авторы доклада отмечают, что нельзя недооценивать США, которые, хоть и находятся в процессе упадка, но "все еще обладают второй по величине экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС) и неоспоримой способностью наносить значительный ущерб любой стране - и не только прямыми ответными мерами и санкциями, но и путем политического саботажа правительств".

Эксперты также указывают на инерционность международных валютно-финансовых механизмов. "Даже если отбросить политические соображения, остается структурный фактор: значительная инерционность валютно-финансовых механизмов как на национальном, так и на международном уровнях. Любая дедолларизация мировой экономики проходила бы медленно даже без угроз и ответных мер со стороны правительства США", - сказано в докладе.

Что делать БРИКС?

Дальнейшие шаги, как подчеркнуто в материале, "могут включать реализацию российских предложений о новой трансграничной платежной системе и идею расчетной единицы на основе корзины валют". "Первое даже проще в реализации, чем второе, поскольку оно прямо упоминается в Казанской декларации как основа для дальнейшей работы", - заметили авторы. В числе возможных инициатив рассматриваются и способы обхода традиции консенсуса, и тщательный пересмотр вопроса о расширении группы.

Особое внимание в докладе уделяется роли Китая в предоставлении национальных или двусторонних альтернатив в валютной и финансовой сфере.

Специалисты клуба признают, что отладка функционирования БРИКС - это задача на средне- и долгосрочную перспективу. "Осознание этого станет ключом к успеху группы. Подход, рассчитанный на достижение краткосрочного результата, приведет к разочарованию и фрустрации", - заключили эксперты.