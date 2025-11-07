Статслужбы России и Казахстана обсудили перспективы ИИ в анализе информации

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Статистические службы России и Казахстана обсудили перспективы использования искусственного интеллекта (ИИ) в подготовке и анализе статистической информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росстата, подводя итоги прошедшего в Астане международного форума "Цифровая трансформация национальных статистических систем".

"За последние годы Россия и Казахстан добились значительных успехов в области развития статистического производства и залог этого - доверительное сотрудничество и плодотворный обмен опытом между нашими странами. Честный и взаимоуважительный диалог позволяет нам открыто говорить о текущих сложностях на пути формирования "новой статистики" с применением ИИ, искать лучшие пути их решения, повышать качество статданных и оперативность предоставления статистической информации", - подчеркнул замглавы Росстата Алексей Горобцов.

В Росстате отметили, что стратегические цели Росстата и Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (АСПиР РК) на ближайшие годы схожи. Оба ведомства создают новейшие цифровые системы, которые объединят в себе все этапы статпроизвоства, снизят отчетную нагрузку на бизнес и предоставят гражданам доступ к статистике в "едином цифровом окне".

"Наша цель - создать цифровую экосистему, объединяющую сбор, обработку и анализ данных на единой платформе. Это позволит повышать точность статистики, оперативно реагировать на изменения и обеспечивать прозрачность для общества", - отметил руководитель Бюро национальной статистики АСПиР РК Максат Турлубаев.

В российском ведомстве сообщили, что Статкомитет СНГ уже создал статистический глоссарий по статистике, в котором более 300 терминов и определений переведены на английский язык. Также подготовлено свыше 500 документов в специальных форматах, распознаваемых ИИ, и впервые опубликовано более 200 наборов методологических данных по 70 статпоказателям.