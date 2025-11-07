В США раскритиковали приверженность ЕС к возобновляемой энергии

Такая политика привела к деиндустриализации, стагнации экономики и высоким ценам на энергоносители, указал министр энергетики Крис Райт

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 7 ноября. /ТАСС/. Министр энергетики США Крис Райт подверг критике энергетическую политику ЕС, делающую упор на возобновляемые источники энергии, что привело к высоким ценам на энергоносители и снижению промышленного производства.

Такая политика, сказал министр на завершившейся в Афинах двухдневной конференции "Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству", "привела к деиндустриализации, стагнации экономики и высоким ценам на энергоносители", сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

Вместе с тем Райт приветствовал позицию ЕС по постепенному запрету на импорт энергоносителей из России, отмечает агентство.

"США - ваш стопроцентный союзник в борьбе за освобождение от российской [энергетической] зависимости", - сказал Райт.

"Революция искусственного интеллекта нуждается в энергии, которая приведет к значительному росту производительности и возможностей", - добавил он.

Райт отметил, что Греция становится пунктом входа для поставок в Европу американского сжиженного природного газа, а также, возможно, для будущих поставок энергоносителей, которые будут добывать в республике. Заместитель министра окружающей среды и энергетики Никос Цафос выразил оптимизм относительно динамики цен на энергоносители в ближайшие годы, поскольку, по его мнению, на европейский рынок будет поступать больше сжиженного газа из США и других стран, заменяя российский, отмечает агентство.