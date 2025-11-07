Организатор маршрута Трабзон-Сочи продолжит рейсы

Судно встало на рейд, ожидая согласования на заход в порт российского курорта

Редакция сайта ТАСС

Паром Sea Bridge © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 7 ноября. /ТАСС/. Организатор маршрута Трабзон - Сочи не планирует прерывать сообщение на пароме Sea Bridge, несмотря на трудности с заходом в морской порт российского курорта. Об этом заявил журналистам генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает данный маршрут, Сергей Туркменян.

"Нам нечего урегулировать, потому что нам никаких отказов не поступало. Мы будем работать по своей схеме", - сказал Туркменян, отвечая на вопрос ТАСС о том, не планируют ли организаторы приостановить сообщение на фоне сложностей с урегулированием захода судна в порт.

Судно вышло в среду в 21:40 по местному времени (совпадает с московским) и встало на рейд в Сочи утром в четверг, ожидая согласования на заход в порт. На борту парома находятся 20 пассажиров - 2 гражданина Турции и 18 граждан РФ, в частном порядке купивших билеты на этот рейс. В пятницу генеральный Туркменян сообщал, что паром получил разрешение на вход в воды РФ, после досмотра он должен зайти в сочинский порт. Заход парома в порт 6 ноября, по словам Туркменяна, по прибытии был невозможен из-за проведения в его акватории учений флота.

Ранее паром совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Как ранее заявлял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, регион заинтересован в развитии морского сообщения и повышении туристической привлекательности. Однако организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно при том, что Сочи - главный курорт страны, и приоритетной задачей является обеспечение безопасности всех, кто приезжает на отдых.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет - паромы между Трабзоном и Сочи ходили с 1993 по 2011 год.