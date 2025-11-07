На коммунальную сферу ЮФО направят 30,17 млрд рублей казначейских кредитов

Средства распределят на 33 объекта округа

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Механизм казначейских инфраструктурных кредитов применят для обновления инженерно-коммунальной инфраструктуры в восьми регионах Южного федерального округа, на 33 объекта направят 30,17 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина.

"В этом году запускается механизм казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). Президиумом правкомиссии по региональному развитию за счет средств КИК одобрено финансирование 33 объектов и мероприятий во всех восьми регионах ЮФО: Краснодарском крае, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Севастополе, республиках Адыгея, Калмыкия и Крым. Казначейские инфраструктурные кредиты на сумму 30,17 млрд рублей будут направлены на обновление инженерно-коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ЮФО благодаря инфраструктурным бюджетным и специальным казначейским кредитам реализуют социально значимые проекты. Так, с 2022 года применение этих механизмов способствовало вводу порядка 3 млн кв. м жилья и привлечению более 315 млрд рублей внебюджетных инвестиций, отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Сопровождать проекты будет Фонд развития территорий.