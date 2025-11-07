На ЗАЭС сообщили, что новый режим тишины нужен для ремонта второй внешней ЛЭП

Первая внешняя линия энергоснабжения "Днепровская" ранее была введена в строй, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Новое локальное прекращение огня в районе расположения Запорожской АЭС необходимо для завершения ремонта второй высоковольтной внешней линии энергоснабжения, идущей с территории Украины. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Новый локальный режим прекращения огня в районе Запорожской АЭС, установленный при посредничестве МАГАТЭ, предназначен для завершения ремонтных работ на второй линии внешнего энергоснабжения станции "Ферросплавная-1". Первая - "Днепровская" - ранее была введена в строй", - сказала Яшина.