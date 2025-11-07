Мурадов: Ялтинский форум подтвердил свою международную значимость

В мероприятии приняли участие представители западных стран, чьи взгляды совпадают с позицией России

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ялтинский международный форум (ЯМФ) подтвердил свою значимость как площадка для эффективного и плодотворного международного диалога. Такое мнение высказал журналистам по итогам форума постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"[Ялтинский] форум подтвердил свою значимость. Значимость не только внутрироссийского, внутрикрымского тем более, характера, но и международную значимость. Участие в форуме крупных ученых, политологов, экспертов, политиков, общественных деятелей было достаточно широким и касалось <...> людей большой известности, в том числе и в мире", - сказал он.

Мурадов подчеркнул, что в форуме приняли участие представители западных стран, чьи взгляды совпадают с позицией России. "Представители многих стран, таких как <…> Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, принимали активное участие в нашем форуме, высказали целый ряд важных мыслей, которые совпадают с нашим видением мировых процессов и формирования нового полицентричного мира. В этом мире, конечно, роль Крыма была очень важной, поскольку Крымская весна дала импульс строительству нового миропонимания и нового устройства нашей современной жизни на нашей планете", - добавил он.

Постпред отметил, что Крым усиленно работает над реализацией совместных промышленных проектов с Белоруссией. "У нас сейчас [с Белоруссией] серьезное движение есть по пути промышленной кооперации. Вы знаете прекрасно, что крымские товары, чисто крымские, далеко не везде воспринимаются и принимаются. А вместе с белорусскими партнерами, когда мы производим совместный продукт, это уже продукт Союзного государства, это воспринимается",- сказал он.

Также, по словам Мурадова, России, в частности, Крыму, предстоит выстраивать логистические связи с Африкой. "Мы говорим о том, как выстроить логистику, потому что еще с Африкой логистика очень слабая. У нас нет прямых линий на Африку. И я думаю, что не только у Крыма, но и в целом в российском формате логистические связи с Африкой предстоит еще дорабатывать, выстраивать, донастраивать", - добавил постпред.

О форуме

Ялтинский международный форум проходит в "Президент-отеле" в Москве 6 и 7 ноября. Центральными темами являются развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК), а также актуальные вопросы развития международной обстановки.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Ялтинского международного форума - 2025.