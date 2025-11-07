Липецкие аграрии в 2025 году собрали второй по объему урожай яблок за последние 10 лет

Часть урожая направили в современные хранилища, где они смогут оставаться свежими фактически до следующего урожая

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области с начала 2025 года собрали 73 тыс. тонн яблок. Данный урожай является вторым по объему за последнее десятилетие в регионе, сообщил журналистам губернатор области Игорь Артамонов.

"Сбор яблок завершается в организованном секторе производства Липецкой области. Получено уже 73 тыс. тонн фруктов. По объему это второй урожай за последнее десятилетие в регионе", - сказал Артамонов.

По его словам, изначально правительство региона рассчитывало собрать 50 тыс. тонн яблок в текущем году.

"Такой впечатляющий результат - прямое следствие планомерного развития промышленного садоводства в регионе. Наши аграрии используют современные технологии, закладывают новые интенсивные сады, строят мощные хранилища, внедряют системы точного земледелия. Это позволяет не только наращивать объемы, но и гарантировать высокое качество липецких фруктов", - пояснил Артамонов.

Губернатор добавил, что часть урожая - 65 тыс. тонн собранных фруктов - направили в современные хранилища, где они смогут оставаться свежими фактически до следующего урожая.