Роботизированный склад стоимостью 700 млн рублей построят в Ростове-на-Дону к 2027 году

Его высота составит 30 м, а площадь 2,2 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Инвестор приступил к строительству роботизированного склада для хранения и сортировки грузов в Ростове-на-Дону, ожидается, что вложения в проект составят 700 млн рублей. Завершение работ запланировано на 2027 год, сообщили в правительстве региона по итогам визита губернатора Юрия Слюсаря на объект.

"На улице Луговой в Ростове-на-Дону уже приступили к реализации масштабного инвестпроекта по созданию роботизированного склада для хранения и сортировки грузов. Современные логистические мощности здесь намерены построить до конца 2027 года, инвестировав в это 700 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый склад расположится на площадке крупнейшего на юге России инновационного логистического комплекса, его высота составит 30 метров, а площадь 2,2 тыс. кв. метров. Склад оснастят роботизированной системой хранения и обработки грузов по технологии 3D-шаттл, что обеспечит хранение 10 тыс. паллетомест. Управлять системой будут с помощью отечественного программного обеспечения.

В настоящее время на объекте выполнен нулевой цикл работ, идет монтаж несущих колонн и ограждающих конструкций здания. Ежегодные налоговые поступления в бюджет от работы нового комплекса оцениваются в 42 млн рублей. На предприятии будет создано более 40 новых рабочих мест.

Ранее на совете по инвестициям при губернаторе Ростовской области проект был включен в перечень ключевых инвестпроектов региона и может теперь рассчитывать на региональную господдержку.