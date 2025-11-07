Бензин с 27 октября по 5 ноября подорожал в среднем на 2 копейки

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,4%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 27 октября по 5 ноября 2025 года выросли на 2 коп. - до 65,47 руб. за один литр, дизель подорожал на 51 коп., до 74,41 руб., говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 с 27 октября по 5 ноября не изменились и составили 62,37 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 2 коп. - до 67,48 руб. за литр, АИ-98 - на 43 коп., до 87,69 руб. за литр. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 51 коп., до 74,41 руб. за литр.

За период с 28 октября по 5 ноября 2025 года рост цен на автомобильный бензин было зафиксирован в 43 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Тыва, Хабаровском и Приморском краях (+1,4%). Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 37 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Марий Эл и Севастополе (-2,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 58,89 до 65,99 руб., марки АИ-95 - от 64,79 до 75,99 руб., марки АИ-98 и выше - от 86,1 до 92,51 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 59,9 до 70 руб., марки АИ-95 - от 64,38 до 73,5 руб., марки АИ-98 и выше - от 88,2 до 92,39 руб. за литр.