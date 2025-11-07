Яблоки в России с 28 октября по 5 ноября подешевели на 0,5%

Цены на плодоовощную продукцию за этот период в среднем выросли на 1,4%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Стоимость яблок в России с 28 октября по 5 ноября 2025 года снизилась на 0,5%, в то время как цены на огурцы выросли на 6,9%, сообщается в материалах Росстата.

Цены на плодоовощную продукцию за этот период в среднем выросли на 1,4%, в том числе на помидоры - на 3%, свеклу столовую - на 1,7%, капусту белокочанную - на 1,3%, бананы - на 0,8% и картофель - на 0,1%. В то же время репчатый лук и морковь подешевели на 0,2%.

Также за этот период снизились цены на консервы фруктово-ягодные для детского питания и сахар-песок - на 0,6%, колбасы полукопченые, варено-копченые, масло сливочное, пшено, водку - на 0,1%.

В то же время молоко ультрапастеризованное и яйца куриные подорожали на 0,7%, консервы мясные для детского питания - на 0,6%, колбасы вареные и смеси сухие молочные для детского питания - на 0,5%, сосиски, сардельки, крупа гречневая и макаронные изделия - на 0,4%, рыба мороженая, хлеб ржаной, вермишель и чай черный - на 0,3%, говядина, маргарин, масло подсолнечное, сметана, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб пшеничный и печенье - на 0,2%, мясо кур, молоко пастеризованное, творог, мука пшеничная, соль поваренная и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.