Инфляция в РФ с 28 октября по 5 ноября составила 0,11%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 28 октября по 5 ноября 2025 года составила 0,11%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 21 по 27 октября 2025 года - инфляция равнялась 0,16%.

С начала ноября потребительские цены в РФ выросли на 0,06%, с начала года - на 5,23%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на ультрапастеризованное молоко и куриные яйца (+0,7%), мясные консервы для детского питания (+0,6%), вареные колбасы и сухие молочные смеси для детского питания (+0,5%), сосиски, сардельки, гречневую крупу и макаронные изделия (+0,4%), мороженую рыбу, ржаной хлеб, вермишель и черный чай (+0,3%), говядину, маргарин, подсолнечное масло, сметану, твердые, полутвердые и мягкие сыры, пшеничный хлеб и печенье (+0,2%), мясо кур, пастеризованное молоко, творог, пшеничную муку, поваренную соль и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,4%, в том числе на огурцы (+6,9%), помидоры (+3%), столовую свеклу (+1,7%), белокочанную капусту (+1,3%), бананы (+0,8%) и картофель (+0,1%). Снизились цены на яблоки (-0,5%), репчатый лук и морковь (-0,2%).

Цены снизились на фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар-песок (-0,6%), полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, пшено, водку (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на метамизол натрия (отечественный анальгин) и трекрезан (+0,8%), активированный уголь (+0,4%), пенталгин (+0,3%), ренгалин (+0,2%) и лизобакт (+0,1%). Снизились цены на нимесулид (-0,3%), валидол и корвалол (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на туалетную бумагу (+0,4%), хозяйственное мыло (+0,3%), туалетное мыло, стиральные порошки, гигиенические прокладки и сухие корма для домашних животных (+0,1%). Снизились цены на зубные щетки (-0,3%), зубные пасты и пеленки для новорожденных (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы (+0,2%), легковые автомобили иностранных марок и сигареты с фильтром (+0,1%). Снизились цены на детские футболки (-0,4%) и спортивные костюмы (-0,3%), мужские носки, шампуни, детские джинсы и кроссовки (-0,2%), обрезные доски и древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (-0,1%).

Цены на дизельное топливо выросли на 0,7%, стоимость на автомобильный бензин практически не изменилась.

Услуги

Выросли тарифы на проезд в трамвае (+1,7%), метро (+1%), городском автобусе (+0,6%) и троллейбусе (+0,4%), а также плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+0,1%).

Средняя стоимость путевок в санатории выросла на 1,2%, дома отдыха, пансионаты, проживания в гостиницах 1 звезды или в мотелях - на 0,6%, гостиницах 3 звезд - на 0,5%. Снизилась средняя стоимость проживания в хостелах (-0,4%) и гостиницах 2 звезд (-0,2%).

Выросли цены на мойку легкового автомобиля (+0,5%), женские стрижки и восстановление зуба пломбой (+0,2%), мужские стрижки (+0,1%).