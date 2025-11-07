Эксперт Уваров: МАГАТЭ внесло вклад в установление локального перемирия у ЗАЭС

Директор АНО "Атоминфо-центр" также надеется, что МАГАТЭ "продолжит поступать именно так, как и должно поступать авторитетное международное агентство, отстаивающее безопасность мирного атома"

МОСКВА, 7 ноября /ТАСС/. МАГАТЭ внесло свой вклад в договоренности о локальном перемирии в районе ЗАЭС, несмотря на свою аморфную позицию по поводу обстрелов станции со стороны ВСУ. Об этом сказал ТАСС независимый эксперт в ядерной отрасли, директор АНО "Атоминфо-центр" Александр Уваров.

"Конечно, к МАГАТЭ накопилось немало вопросов в связи с его аморфной позиции по отношению к многочисленным провокациям украинской стороны, направленным против Запорожской АЭС. Но будем справедливы - агентство внесло свой вклад в достижение договоренности о локальном перемирии в районе атомной станции", - отметил он.

"Будем надеяться, что на этом МАГАТЭ не остановится и продолжит поступать именно так, как и должно поступать авторитетное международное агентство, отстаивающее безопасность мирного атома", - подчеркнул Уваров.

Международное агентство по атомной энергии способствовало установлению нового локального прекращения огня рядом с Запорожской АЭС, ранее сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.