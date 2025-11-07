В ГД заявили, что нормы об "охлаждении" не коснутся sim-карт в шлагбаумах

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский отметил, что нововведения необходимы ради безопасности

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Sim-карты в шлагбаумах и системах отопления не попадут под действие нормы об "охлаждении". Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Так депутат прокомментировал информацию о том, что в России планируют на 24 часа после включения ограничивать работу sim-карт, которые вернулись международного роуминга или были неактивны в течение 72 часов. При этом "охлаждения" можно будет избежать, пройдя капчу.

"Хочу предвосхитить вопрос про шлагбаумы и котлы [отопления], на которые иногда звонки не проходят неделями или даже месяцами. Sim-карты в них все равно активны в сети, они не молчат, оператор их видит, поэтому их эти ограничения не коснутся", - сказал Боярский в видео, опубликованном в его канале в Max.

Глава думского комитета отметил, что нововведения необходимы ради безопасности. "Те sim-карты, которые пропали и замолчали, могут быть переправлены на территорию другого государства и использованы в том числе, например, в беспилотных летательных аппаратах, которые могут нанести вред нашему государству и нашим гражданам. Понятно, что процедуры непривычные, но таковы требования сегодняшнего дня", - подчеркнул он.