Анохин: производство в Смоленской ОЭЗ "Стабна" выросло втрое

По словам губернатора, "СТЭРТЕХ" наладил выпуск оборудования, используемого в различных отраслях промышленности

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Промышленные предприятия Смоленской области наращивают производство в особой экономической зоне "Стабна". Одним из факторов роста стало увеличение объемов производства компанией "СТЭРТЕХ" в три раза, сообщил губернатор Василий Анохин в национальном мессенджере Max.

"Готовы оказывать действующим и будущим резидентам "Стабны" всю необходимую поддержку. Наша общая задача, чтобы ОЭЗ становилась точкой экономического роста области", - рассказал Анохин.

По словам губернатора, "СТЭРТЕХ" наладил выпуск оборудования, используемого в различных отраслях промышленности, включая металлургическую, фармацевтическую и авиакосмическую. Предприятие поставляет оборудование для научных институтов и организаций ОПК.

Размещение производств в ОЭЗ "Стабна" способствует увеличению мощностей и локализации выпуска продукции. Общий объем инвестиций в развитие ОЭЗ превышает 900 млн рублей. Зона создана при поддержке председателя правительства РФ Михаила Мишустина.