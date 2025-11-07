Калужский шоколад пользовался большим спросом на выставке в Китае

Регион на Кантонской ярмарке представляли три компании

КАЛУГА, 7 ноября. /ТАСС/. Шоколад из Калужской области пользовалась очень большим спросом среди посетителей международной выставки Кантонская ярмарка в Китае, которая проходила с 31 октября по 4 ноября. Из Калужской области на выставке были представлены шоколад, молочная и рыбная продукция, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"С 31 октября по 4 ноября калужские предприниматели представили свои товары на международной выставке Кантонская ярмарка (Canton Fair). <…> Шоколадная продукция из Калужской области пользовалась очень большим спросом среди посетителей выставки из разных стран", - сообщили в пресс-службе.

Калужскую область на выставке представляли три компании: "Асеньевские Продукты" - производитель молочных и кисломолочных продуктов, "Калужская рыбная компания" - рыбное хозяйство, специализирующееся на инкубации и реализации форели, а также предприниматель Ирина Коптикова - производитель шоколада и конфет.

"Это мой первый международный опыт и очень удачный. Контакты получены, надеюсь, что в скором времени подпишем контракты и будем экспортировать", - передает пресс-служба облправительства слова Коптиковой. В планах предпринимателя - расширение рынка сбыта продукции, в том числе в Китае, а также расширение ассортимента. Сообщается, что помощь в подготовке к выставке калужским предпринимателям оказана региональным Центром поддержки экспорта в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".