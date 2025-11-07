Силуанов: проект бюджета включает допсредства на ликвидацию аварийного жилья

На эти цели планируется выделить еще 10 млрд рублей, сообщил министр финансов РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Дополнительное выделение 10 млрд рублей на решение проблемы аварийного жилья предусмотрено в поправках ко второму чтению проекта бюджета, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании программной комиссии "Единой России".

"Аварийное жилье - почти 10 млрд рублей на ликвидацию аварийного фонда дополнительно к поправкам ко второму чтению учтем", - сказал Силуанов.

По его словам, также поправки к проекту бюджета предусматривают дополнительное выделение 1 млрд рублей на поддержку производителей сельхозтехники. На формирование современной городской среды предлагается дополнительно выделить 450 млн рублей, на капитальный ремонт школ - 200 млн рублей. Кроме того, учтены дополнительные ассигнования на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне.

Как отметил Силуанов, проект бюджета предусматривает значительные средства на поддержку регионов и выделение необходимого объема трансфертов.

"Мы все трансферты практически распределили уже при внесении бюджета в Государственную думу. Сейчас уточняем ко второму чтению ряд трансфертов. 11 новых трансфертов, межбюджетных трансфертов, которые не распределены были в первом чтении, добавляем. Поэтому у субъектов Российской Федерации полная картина о ситуации в рамках межбюджетных отношений. Общий объем таких трансфертов - 3,6 трлн рублей в следующем году, соответственно, с ростом, как правило, на уровне инфляции", - сказал министр финансов РФ.