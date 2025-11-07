В Норвегии заявили, что Россия может потерять улов крупной рыбы

Это может произойти из-за заморозки переговоров по квотам на вылов трески, сообщила норвежский министр рыболовства и политики в отношении океанов Марианне Сивертсен Несс

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 7 ноября. /ТАСС/. Дата российско-норвежских переговоров по квотам на вылов трески в Баренцевом море все еще не определена, несмотря на две внеочередные встречи сторон. Об этом заявила норвежский министр рыболовства и политики в отношении океанов Марианне Сивертсен Несс.

"Если мы не сможем достичь соглашения о рыболовстве, российская сторона может увеличить объемы вылова в своей экономической зоне с более мелкой рыбой, а не в норвежской, где она крупнее", - приводит ее слова норвежский портал High North News.

По ее словам, переговоры в 2025 году идут с большим трудом, однако Норвегия настроена достичь соглашения с Россией, которое действовало почти 50 лет.

В июле Норвегия безосновательно ввела запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух компаний РФ. В августе руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что Россия примет ответные меры в отношении рыбопромысловых судов Норвегии, если норвежская сторона не пересмотрит позицию. Более того, рыболовство и распределение квот на вылов рыбы в открытых водах Норвежского и Баренцева морей будет вестись исходя из национальных интересов России.