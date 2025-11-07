"Союзмультфильм" выпустил мобильную игру по мультсериалу "Чемпионы"

Она рассчитана на детскую и подростковую аудиторию и включает 15 спортивных мини-состязаний

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" совместно со студией разработки игр "Лора Геймз" представили первую мобильную видеоигру по мотивам спортивного мультсериала "Чемпионы". Игра под названием "Веселые старты" уже доступна на мобильных платформах, сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Киностудия "Союзмультфильм" и студия разработки игр Lora Games представили мобильную видеоигру в жанре party games по мотивам спортивного мультсериала "Чемпионы". Игра "Веселые старты" уже доступна для бесплатного скачивания в App Store, Google Play и RuStore", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, проект стартовал одновременно с премьерой новых эпизодов мультсериала, посвященных теме футбола, в онлайн-кинотеатре Okko.

Игра рассчитана на детскую и подростковую аудиторию и включает 15 спортивных мини-состязаний. В локальном режиме одновременно могут играть до четырех человек. По словам генерального продюсера "Союзмультфильма" Юлии Осетинской, игра стала логическим продолжением развития франшизы. "Теперь поклонники могут не только смотреть приключения команд "Вымпелы" и "Метеоры", но и сами участвовать в их веселых спортивных баталиях", - сказала она.

Генеральный директор Lora Games Виталий Козлов отметил, что при создании проекта команда опиралась на "лучшие образцы жанра party-игр". "Особое внимание было уделено удобству управления игры, чтобы победа присуждалась сильнейшему", - подчеркнул он.

В рамках цикла "Академики веселых игр" уже выпущено 12 проектов, в том числе с персонажами "Союзмультфильма". Все игры бесплатны и не содержат рекламы, а их разработка проходила с участием детских нейропсихологов и методистов. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").