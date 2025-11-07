В АСИ заявили о важности формирования инклюзивного рынка труда и доступных городов

Агентство активно работает над внедрением решений, способствующих формированию доступных городов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Инклюзивный рынок труда необходимо формировать и развивать для большего вовлечения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ в профессиональную среду. Такое мнение на экспертной сессии "Нейроразнообразие и город: как разные нейропрофили меняют городскую среду и рынок труда" в рамках форума "Баркемп 20.35 "Технологическая революция для нового качества жизни человека" выразил заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Георгий Белозеров.

"В ряде отраслей существует значительный потенциал для вовлечения людей с особыми возможностями, включая нейроотличных специалистов, чей вклад по-прежнему недооценен. Они могут стать ценными специалистами в таких направлениях, как обучение нейросетей, развитие сферы услуг, в том числе сервисов доставки и такси, и улучшение городского хозяйства, включая благоустройство и озеленение. Поэтому задача государства и бизнеса - нанимать таких специалистов и внедрять адаптивные технологии, которые помогут этим людям найти свое место в профессиональной среде", - цитирует Белозерова пресс-служба АСИ.

В пресс-службе подчеркнули, что формирование доступной городской среды также является одним из ключевых параметров устойчивого экономического развития. "Для этого важно обеспечить вовлечение в экономику тех групп граждан, которые ранее в ней не участвовали. Одной из таких групп являются люди с особенностями нейроразвития - те, кто воспринимает окружающий мир и реагирует на него иначе. Это могут быть люди с аутизмом, синдромом дефицита внимания, дислексией и иными особенностями, а также с повышенной чувствительностью к шуму, свету, и другими сенсорными особенностями", - уточнили в АСИ.

Так, агентство активно работает над внедрением решений, способствующих формированию доступных городов. В пресс-службе отметили, что важное значение имеет проектирование пространства с учетом психологических особенностей каждого - создание среды, позволяющей самореализоваться любому человеку вне зависимости от его потребностей, а также участвовать в системе городского хозяйства.

Кроме того уточняется, что эта тема станет одной из центральных в рамках форума "Открыто для всех", который состоится в Москве 24 и 25 ноября.

Проект "Открыто для всех" запущен АСИ в рамках Национальной социальной инициативы в марте 2022 года. Его цель - привлечь бизнес к созданию доступной среды для людей с ОВЗ: адаптировать и разработать товары, услуги и сервисы для инвалидов, помочь им с учебой и трудоустройством, а также создать сообщество, объединенное темой инклюзии.