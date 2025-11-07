В Курской области семь предприятий получат гранты на возобновление деятельности

Общая сумма составит около 2,4 млрд рублей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

КУРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Не менее семи предприятий Курской области получат в 2025 году гранты на возобновление деятельности на общую сумму около 2,4 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Глава региона в пятницу провел встречу с министром промышленности и торговли Антоном Алихановым.

"В этом году благодаря докапитализации регионального Фонда развития промышленности гранты на возобновление деятельности получат не менее 7 предприятий: для этого по программе восстановления выделено порядка 2,4 млрд рублей. А всего на три года в федеральном бюджете предусмотрено 4,9 млрд рублей", - написал Хинштейн.

По его словам, благодаря федеральной поддержке в Курской области начинается работа по созданию индустриального парка "Фатеж". На разработку проектной документации регион уже получил необходимые средства.

Губернатор обратился с просьбой поддержать создание испытательного центра в промышленном электротехническом кластере. "Как раз вчера был на 80-летии Курского электроаппаратного завода, который является якорным резидентом этого кластера на базе промышленного технопарка "Союз". Руководство предприятия попросило помочь в расширении площади для испытательных мощностей, которые необходимы для проведения сертификационных и квалификационных испытаний в целях освоения новых видов продукции. Часть таких испытаний сегодня не проводится в России", - сообщил Хинштейн, отметив, что вопрос взят в работу.