Акционеры Таганрогского авиазавода откажутся от статуса публичной компании

После завершение процедуры новое наименование общества будет АО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ТАНТК им. Бериева) приняли решение об отказе от публичного статуса общества и обратятся в Банк России с соответствующим заявлением. Решения общего собрания акционеров опубликовано центром раскрытия корпоративной информации.

"Внести в Устав ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" изменения, исключающие указание на то, что общество является публичным. <…> Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" от обязанности раскрывать информацию", - говорится в тексте документа.

За данное решение проголосовали участвовавшие в собрании акционеры (свыше 99,97% голосующих акций). После завершение процедуры новое наименование компании будет АО "ТАНТК им. Г.М. Бериева".

Ранее общество раскрывало корпоративную информацию в ограниченном виде. В частности, в отчетах компании не публиковались данные об акционерах и исполнительных органах.