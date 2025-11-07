Паром Sea Bridge не может покинуть Сочи из-за нахождения во внутренних водах

Ожидалось, что пассажиры сойдут ориентировочно в 23:00, но этого не произошло

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 7 ноября. /ТАСС/. Обратный рейс парома Sea Bridge, который должен был отправиться в Трабзон из Сочи поздним вечером в пятницу, не состоялся. Судно, находящееся во внутренних водах России, не имеет разрешения на выход во внешний рейд, сообщил ТАСС генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает данный маршрут, Сергей Туркменян.

Судно вышло из Трабзона в среду в 21:40 по местному времени (совпадает с московским) и встало на рейд в Сочи утром в четверг, ожидая согласования на заход в порт. На борту парома находятся 20 пассажиров - два гражданина Турции и 18 граждан РФ, в частном порядке купившие билеты на этот рейс. К полудню пятницы, по информации Туркменяна, паром получил разрешение на вход во внутренние воды РФ, а к 17:00 его осмотр был завершен. Ожидалось, что пассажиры сойдут и паром отправится в обратный рейс ориентировочно в 23:00, однако этого не произошло.

"Паром стоит на якорной стоянке. Не планируем идти обратно до получения решения, так как мы находимся уже в территориальных водах РФ. Если бы мы были на внешнем рейде, то мы могли бы по желанию отбывать, а мы стоим на внутреннем рейде и нужно разрешение [на заход на внешний рейд]", - сказал Туркменян.

Корреспондент ТАСС, работающий на территории морского порта Сочи уже почти двое суток, сообщил, что офис Sea Bridge закрылся, Туркменян его также покинул. Таким образом, паром находится у берегов Сочи уже около 40 часов.

Ранее паром совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности всех, кто приезжает на отдых.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет - паромы между Трабзоном и Сочи ходили с 1993 по 2011 год.