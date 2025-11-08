Сенатор Уваркина: запрет овербукинга может повлечь рост цен

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам отметила, что вопрос регулирования сверхбронирования требует взвешенного подхода

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Запрет овербукинга в России может способствовать росту стоимости авиабилетов, а также сокращению числа маршрутов. Такое мнение выразила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина.

"Вопрос регулирования овербукинга является сложным и требует взвешенного подхода, который учитывает как интересы пассажиров, так и операционные реалии авиационного бизнеса. Полный запрет этой практики в текущих экономических условиях может привести к росту цен и сокращению маршрутов, что ударит по всем пассажирам", - сказала она ТАСС.

При этом, как подчеркнула сенатор, это не означает, что ситуацию можно оставить без изменений: ключевая задача - сделать правила игры честными, чтобы коммерческие риски авиакомпаний не перекладывались на потребителей. Важно, по мнению Уваркиной, установить четкие нормы. "Прежде всего, это введение достойных компенсаций, которые реально покрывали бы финансовые и временные потери пассажира. Кроме того, логично установить категорический запрет на отказ в перевозке из-за овербукинга для наиболее уязвимых категорий граждан, таких как семьи с маленькими детьми, люди с инвалидностью и другие социально незащищенные группы", - отметила она.

Важно, чтобы авиакомпании несли реальную финансовую ответственность в каждом таком случае, это не только справедливо по отношению к пассажиру, чьи планы были нарушены, но и создаст для перевозчиков экономический стимул к отказу от злоупотреблений, уверена сенатор.

"Прозрачные и строгие правила, которые повышают предсказуемость и для пассажиров, и для самих авиакомпаний, в долгосрочной перспективе способствуют формированию здорового и конкурентного рынка, где ценность клиента стоит на первом месте. В настоящее время этот вопрос активно обсуждается на различных уровнях. Оптимальным путем видится поиск сбалансированных решений, которые могли бы минимизировать неудобства для пассажиров, сохранив при этом возможности для стабильной работы перевозчиков", - заключила сенатор.

В конце октября, как сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура, авиакомпания "Сибирь" была оштрафована на 30 тыс. рублей за овербукинг: летом 2025 года она не пустила на борт рейса Сочи - Новосибирск 10 пассажиров. Это не первый подобный случай за текущий год. Ранее эта же авиакомпания была оштрафована за отказ в мае девяти пассажирам в перевозке, а также за нарушение прав пассажиров при задержке рейса свыше 18 часов.