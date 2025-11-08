ВТБ: оптимизм российских инвесторов сменился осторожностью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. К концу рабочей недели оптимизм российских инвесторов уступил место осторожным настроениям, сообщили ТАСС в пресс-службе "ВТБ мои инвестиции" со ссылкой на данные "Индекса ВТБ".

"Текущая неделя началась с позитива: инвесторы верили в восстановление российского рынка акций, что привело к сильнейшему оптимизму за последние четыре месяца, свидетельствуют данные "Индекса ВТБ". Однако к пятнице оптимизм вновь сменился осторожным настроем", - отметили в пресс-службе.

4 ноября, без явных на то причин, инвесторы активно покупали акции СПБ биржи. При этом бумаги компании остаются крайне волатильными. В течение недели наблюдался аномальный интерес к бумагам "Мечела" и "Т-технологий" - также без каких-либо корпоративных новостей.

Наибольший интерес у клиентов "ВТБ мои инвестиции" на этой неделе был к акциям ВТБ, "Газпрома" и "Т-технологий".

В отраслевом разрезе технологический сектор вновь доминирует - инвесторы активно покупали акции представителей IT-сектора (+41,1%). В аутсайдерах были бумаги компаний из сектора энергетики (-24,2%).

"Нейтральная на первый взгляд неделя оказалась весьма примечательной по росту оптимизма у инвесторов "ВТБ мои инвестиции". Соотношение покупателей и продавцов в акциях максимально за последние четыре месяца сместилось в пользу первых. Полагая текущие уровни привлекательными для формирования позиций, они уже не ждут дальнейших просадок", - отметил инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Станислав Клещев.