Аэропорт Дели возвращается к нормальной работе после сбоя

Из-за неисправности авиадиспетчеры более суток составляли планы полетов вручную

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт имени Индиры Ганди в индийской столице возвращается к нормальной работе после выхода из строя системы управления воздушным движением (УВД), из-за которого в последние сутки были задержаны по меньшей мере 800 рейсов. Об этом сообщила администрация воздушных ворот.

"Техническая проблема, затронувшая автоматическую систему передачи сообщений, которая поддерживает процесс планирования полетов службой управления воздушным движением, постепенно устраняется. Воздушные операции в аэропорту Дели возвращаются к нормальному режиму работы, соответствующие органы прилагают все усилия, чтобы свести к минимуму любые неудобства. Пассажирам рекомендуется оставаться на связи со своими авиакомпаниями для получения актуальной информации о рейсах", - сказано в распространенном аэропортом заявлении.

По данным сервиса мониторинга полетов Flightradar24, ежедневный рейс "Аэрофлота" из Москвы прибыл в столицу Индии ночью по расписанию и вылетел обратно вовремя.

Из-за неисправности, которая была зафиксирована 6 ноября, авиадиспетчеры более суток составляли планы полетов вручную, что занимало много времени, привело к очередям в аэропорту и задержкам рейсов.