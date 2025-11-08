Банк "Русский стандарт": средний чек в ресторанах осенью снизился

Наибольшее количество платежей в точках быстрого питания зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Казани

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Осенью 2025 года средний чек при оплате в ресторанах уменьшился на 6% по сравнению с летом - до 2 107 рублей против 2 242 рублей, в заведениях быстрого питания - на 13%, до 476 рублей против 542 рублей. Это показало исследование банка "Русский стандарт" (материалы есть у ТАСС).

При этом число покупок в категории фастфуда выросло на 3%, а количество транзакций в ресторанах увеличилось на 2%.

Россияне также стали чаще оплачивать счета через Систему быстрых платежей: доля таких операций в ресторанах выросла вдвое - до 14%, в кафе быстрого питания сохранилась на уровне 40%.

Наибольшее количество платежей в ресторанах и точках быстрого питания осенью зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Средний чек в столице составил 561 рубль в фастфуде и 2 205 рублей - в ресторанах.

Исследование проведено банком "Русский стандарт" на основе статистики его эквайринговой сети.