Паром Sea Bridge из Трабзона третьи сутки находится у берегов Сочи

Пассажиров обеспечили водой и питанием, сообщил генеральный директор компании "СВС шиппинг"

Паром Sea Bridge © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СОЧИ, 8 ноября. /ТАСС/. Паром Sea Bridge из турецкого Трабзона третьи сутки находится у берегов Сочи в ожидании разрешения на швартовку в морском порту курорта. Судно продолжает стоять на якорной стоянке на внутреннем рейде, сообщил ТАСС генеральный директор компании "СВС шиппинг", которая является организатором и обслуживает этот маршрут, Сергей Туркменян.

Судно вышло из Трабзона 5 ноября в 21:40 мск и встало на рейд в Сочи утром 6 ноября, ожидая согласования на заход в порт. На борту парома находятся 20 пассажиров - два гражданина Турции и 18 граждан РФ, в частном порядке купившие билеты на этот рейс. К полудню 7 ноября, по информации Туркменяна, паром получил разрешение на вход во внутренние воды РФ, а к 17:00 его осмотр был завершен. Ожидалось, что пассажиры сойдут и паром отправится в обратный рейс ориентировочно в 23:00, но этого не произошло.

"Мы стоим на якорной стоянке. Ждем, когда власти в Краснодаре прочтут наш рапорт (акт, составленный и подписанный после осмотра судна 7 ноября - прим. ТАСС) и дадут разрешение на вход", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пассажиры судна обеспечены водой и питанием, обстановка на борту спокойная. Ожидается, что вопрос с разрешением на швартовку в порту Сочи может быть решен до вечера 8 ноября, добавил Туркменян.

Ранее паром совершил тестовый рейс из Трабзона в Сочи, но был возвращен из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности всех, кто приезжает на отдых.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном планировалось возобновить спустя 14 лет - паромы ходили с 1993 по 2011 год.