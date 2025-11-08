У ЗАЭС начался ремонт поврежденного участка ЛЭП "Ферросплавная-1"

Работы проводят в условиях локального прекращения огня, установленного при посредничестве МАГАТЭ, сообщил гендиректор Рафаэль Гросси

ВЕНА, 8 ноября. /ТАСС/. Ремонт последнего поврежденного участка украинской линии электропередачи (ЛЭП) "Ферросплавная-1" начался в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"В условиях локального прекращения огня, установленного при посредничестве МАГАТЭ, технические специалисты сегодня начали ремонт оставшегося поврежденного участка линии электропередачи "Ферросплавная-1" возле ЗАЭС", - приводит его слова пресс-служба агентства. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на месте работ и осуществляют мониторинг обстановки, добавил он.

Гросси также отметил, что восстановление этой ЛЭП имеет "жизненно важное значение для ядерной безопасности", поскольку позволит обеспечить ЗАЭС резервным вариантом электроснабжения.