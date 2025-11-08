Россия может увеличить долю финансовой помощи в бюджете Южной Осетии

Сенатор Виктор Бондарев отметил, что есть вопросы, которые нужно проработать

ЧЕРКЕССК, 8 ноября. /ТАСС/. Вопрос увеличения доли базовой российской финансовой помощи в бюджете Южной Осетии уже решается, сообщил по итогам заседания российско-югоосетинской межпарламентской комиссии по сотрудничеству первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, глава российской части комиссии Виктор Бондарев.

Ранее на заседании комиссии в Цхинвале 15 мая Южная Осетия обратилась к российским парламентариям с просьбой оказать содействие в увеличении доли финансовой помощи РФ в бюджете республики.

"Конечно, мы вопрос решаем. Российская сторона подтвердила, что помощь идет. Есть вопросы, которые нам надо еще проработать, и мы их дорабатываем", - сказал Бондарев, отвечая на вопрос ТАСС, удалось ли решить вопрос об увеличении финансовой помощи России Южной Осетии.

Как уточнила ТАСС первый вице-спикер парламента Южной Осетии, глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Зита Бесаева, основная база бюджета страны не индексировалась после 2008 года. Он отметила, что "республика ощущает нехватку финансовых средств, так как внутренние доходы государства невелики, чтобы осилить реализацию необходимых мероприятий".

Заседание комиссии по сотрудничеству между парламентом Южной Осетии и Советом Федерации прошло 8 ноября в Черкесске. На повестке было 11 вопросов, в их числе - увеличение базовой части российской финансовой помощи, учет югоосетинского страхового стажа в России, а также помощь в поиске без вести пропавших участников СВО из Южной Осетии. Сопредседателем комиссии от югоосетинской стороны является председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дрияев. Сопредседатель от российской части комиссии - первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Бюджет республики

Парламент Южной Осетии 18 декабря прошлого года утвердил государственный бюджет на 2025 год с доходами в размере 8,871 млрд рублей, из которых 7,035 млрд составит финансовая помощь России, и с дефицитом в 443 млн рублей. Собственные - налоговые и неналоговые - доходы государственного бюджета в 2025 году прогнозируются в объеме 1,835 млрд рублей.