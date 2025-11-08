Belga: ЕК не смогла убедить Бельгию использовать замороженные активы РФ

Переговоры в здании Еврокомиссии были "конструктивными" и будут продолжены, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

© Omar Havana/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Эксперты Бельгии и Еврокомиссии на технической встрече 7 ноября не достигли прогресса в вопросу об экспроприации российских замороженных активов, переговоры будут продолжаться, сообщило бельгийское агентство Belga.

Читайте также

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

"Пока нет прорыва на технических переговорах между Еврокомиссией и правительством Бельгии по вопросу использования замороженных российских активов", - сообщило агентство со ссылкой на собственные источники. Агентство отметило, что переговоры в здании Еврокомиссии были "конструктивными" и будут продолжены.

Бельгия заблокировала на саммите ЕС 23 октября план Еврокомиссии по экспроприации активов РФ под видом предоставления Украине так называемого "репарационного кредита", опасаясь ответных мер России и требуя от стран ЕС юридических финансовых гарантий будущих финансовых потерь. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС в декабре, а Еврокомиссия получила указание саммита ЕС подготовить различные варианты кредитования Украины на 2026-2027 года. Пресс-служба ЕК ранее неоднократно заявляла, что для Еврокомиссии экспроприация активов России остается приоритетным вариантом.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что экспроприация российских активов по любой схеме будет воровством. Он предупредил, что ответные меры России "последуют немедленно и заставят Запад "считать убытки".