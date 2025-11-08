В Болгарии призвали обеспечить работу НПЗ "Лукойл"

Болгарский вице-президент Илияна Йотова отметила, что правительство страны потеряло время и не смогло оперативно отреагировать на ситуацию

СОФИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство должно обеспечить полноценную работу нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас". Об этом заявила вице-президент Болгарии Илияна Йотова, комментируя сложности, с которыми "Лукойл" столкнулся в стране после введения американских санкций, информирует пресс-служба вице-президента.

"В случае потери НПЗ в Бургасе Болгария окажется в исключительно трудной ситуации. Завод - структурно-определяющее предприятие, которое имеет важное значение не только для Болгарии, но и для всего региона. На заводе работают тысячи людей. Необходимо обеспечить безопасность поставок и возможность для переработки и производства нефтяных продуктов", - подчеркнула Йотова.

Вице-президент отметила, что болгарское правительство потеряло время и не смогло оперативно отреагировать на ситуацию. "Теперь предстоит видеть, как будут работать рекордно быстро принятые изменения в законодательстве, которые увеличили права особого торгового управляющего. Почему была необходима эта скорость при том, что для подобного решения был необходим не только парламентарный, но и национальный консенсус", - сказала Йотова.

В пятницу депутаты болгарского парламента во втором, окончательном чтении приняли поправки к закону об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, фактически введя внешнее управление над находящимися в республике активами компании "Лукойл". Одобренный правящим большинством законопроект предусматривает введение на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас" поста особого торгового управляющего, с момента назначения которого нынешнее руководство предприятия и акционеры компании лишаются права принимать решения, распоряжаться акциями и денежными средствами. При этом административные акты, изданные особым управляющим, не подлежат административному и судебному контролю. Он в том числе имеет право на продажу предприятия.

Принятый законопроект вступит в силу после подписи президента и официальной публикации. Американские санкции в отношении "Лукойла" вступят в силу с 21 ноября.