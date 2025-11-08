В торгпредстве РФ рассказали о важности прибытия первого грузового поезда в Иран

Он является частью стратегического курса РФ по развитию транскаспийского коридора Север - Юг.

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 8 ноября. /ТАСС/. Первый прибывший из России грузовой поезд в иранский сухой порт является частью стратегического курса РФ по развитию транскаспийского коридора Север - Юг. Об этом сообщило Торговое представительство России в Иране в своем Telegram-канале.

"Данная отправка - это практическая реализация нашего стратегического курса на формирование и тестирования новых логистических маршрутов <...> Мы видим растущий интерес клиентов к этому направлению (сервисов на базе коридора Север - Юг - прим. ТАСС) и готовы предлагать им надежные и технологичные решения в экспортном, импортном и транзитном направлениях", - приводит торгпредство слова директора "РЖД Логистик" Олега Полеева.

Ранее агентство ISNA сообщило о том, что поезд из 62 сорокафутовых контейнеров с сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту коридора и прибыл 8 ноября в иранский сухой порт Априн. Транзитное время составило 13 дней.