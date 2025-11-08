В США заявили, что число задержанных рейсов в стране продолжит расти

Сотрудники Управления транспортной безопасности не получают зарплат, и перед ними встает вопрос - тратить деньги, чтобы "заправить автомобиль и отправиться на работу" или искать способ заработать на еду для своих семей, заявила помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Число задержанных из-за приостановки работы федерального правительства США (шатдауна) авиарейсов продолжит расти. Об этом заявила помощник министра внутренней безопасности США Триша Маклафлин.

"С каждым днем американцы будут сталкиваться с увеличением задержек и проблем, связанных с тем, что сотрудники Управления транспортной безопасности не получают зарплат", - сказала она в интервью телеканалу Fox News. Маклафлин объяснила, что у многих из них "на банковских счетах осталось несколько десятков долларов" и перед ними встает вопрос - тратить деньги, чтобы "заправить автомобиль и отправиться на работу", за которую не платят, или искать способ заработать на еду для своих семей.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении с 7 ноября ограничений на объемы авиаперевозок в нескольких крупных аэропортах страны и разрешила осуществлять космические запуски только в определенное время суток из-за шатдауна. По данным специализированного портала FlightAware, 7 ноября в Соединенных Штатах были отменены 1 025 авиарейсов и почти 7 тыс. задержаны. К середине субботы, 8 ноября, были отменены еще 879 авиарейсов и задержаны - 2,3 тыс.

В конце октября министр транспорта США, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи предупреждал, что граждане США могут столкнуться с цепной реакцией задержек авиарейсов по всей стране из-за нехватки диспетчеров. Чиновник отмечал, что с каждым днем все больше диспетчеров будут вынуждены искать подработку вместо того, чтобы бесплатно выполнять свои обязанности в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Трампа. Тогда начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.