Внешнее энергоснабжение ЗАЭС восстановили по двум линиям

Включение линии "Ферросплавная-1" особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города Энергодара в предстоящий отопительный период, отметили на станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстановили внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС по двум высоковольтным линиям - "Днепровская" и "Ферросплавная-1", - что значительно повышает устойчивость энергосистемы станции. Об этом сообщается в Telegram-канале Запорожской АЭС.

"Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено по двум линиям. Энергоснабжение собственных нужд Запорожской АЭС теперь осуществляется по двум высоковольтным линиям, что значительно повышает устойчивость энергосистемы станции", - сказано в сообщении.

Уточняется, что линия "Днепровская" была отключена на протяжении 30 дней после ударов ВСУ, ее восстановили и подключили 23 октября. Вторая линия - " Ферросплавная-1" - не функционировала с 7 мая. "Ее включение (линии "Ферросплавная-1" - прим. ТАСС) особенно важно для надежного обеспечения теплоснабжения города [Энергодара] и станции в предстоящий отопительный период", - отметили на станции.

На ЗАЭС подчеркнули, что две работающие линии электропередачи на станции создают необходимый резерв и существенно повышают надежность внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, что "является ключевым фактором для обеспечения безопасной эксплуатации станции наряду с прекращением обстрелов киевским режимом".