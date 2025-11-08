МАГАТЭ: подключение ЗАЭС к украинской ЛЭП "Ферросплавная-1" восстановили

Станция обеспечена резервным источником электричества впервые за шесть месяцев, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси

ВЕНА, 8 ноября. /ТАСС/. Ремонтные работы на украинской линии электропередачи (ЛЭП), соединяющей Запорожскую АЭС с 330-киловольтной подстанцией "Ферросплавная-1", завершены. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Важнейший шаг для обеспечения ядерной безопасности: 330-киловольтная линия "Ферросплавная-1" была снова подключена к ЗАЭС в 19:43 по местному времени после завершения ремонтных работ. Теперь станция обеспечена резервным источником электричества - впервые за шесть месяцев", - привела его слова пресс-служба агентства.