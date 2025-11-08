Директор ЗАЭС: станция после ремонта находится в безопасном состоянии

Юрий Черничук отметил, что радиационный фон в норме

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Запорожская АЭС после проведенного ремонта на двух высоковольтных линиях находится в безопасном состоянии, радиационный фон в норме. Об этом сообщил директор станции Юрий Черничук.

Ранее на ЗАЭС сообщили, что специалисты восстановили внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС по двум высоковольтным линиям - "Днепровская" и "Ферросплавная-1", - что значительно повышает устойчивость энергосистемы станции.

"На данный момент Запорожская атомная станция находится в безопасном состоянии, пределы условия безопасной эксплуатации не нарушаются. Радиационный фон на промплощадке в санитарно-защитной зоне, в зоне наблюдения, находится в пределах нормы", - сказал он на видео, размещенном в Telegram-канале телеканала ЭНТВ.

Черничук добавил, что персонал станции находится на рабочих местах.

"Хочется выразить надежду на то, что мы сможем пройти осенне-зимний период без эксцессов, которые будут приводить к повреждениям линии электроснабжения Запорожской [атомной] станции, а также любым инцидентам, связанным с ведением боевых действий", - сообщил он.

Директор ЗАЭС также поблагодарил МИД РФ, Минобороны РФ, "Росатом" и специалистов "Россетей" за возможность проведения ремонтных работ на упомянутых высоковольтных линиях.