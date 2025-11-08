WSJ: дом, в котором Трамп провел детство, выставили на аукцион за $2,3 млн

Он был построен отцом американского лидера в 1940 году, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Дом, в котором президент США Дональд Трамп провел первые четыре года жизни, выставлен на аукцион за $2,3 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Пятикомнатный дом в нью-йоркском районе Квинс, построенный отцом американского лидера в 1940 году, многократно переходил от одного владельца к другому после переезда семьи Трампов. Последний раз он был продан риелтору Томми Линю в феврале за $835 тыс.

Линь отметил, что в момент покупки дом был в непригодном для проживания состоянии. На реконструкцию было потрачено около $500 тыс.

Один из прошлых владельцев дома Майкл Дэвис рассказал газете, что купил его в 2016 году за почти $1,4 млн. В 2017 году, в день инаугурации Трампа, предприниматель продал его покупателю из Китая за $2,1 млн.