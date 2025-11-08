Сербия скоро направит США запрос о приостановке санкций против NIS

Белград планирует сделать это при поддержке российской стороны, сообщил президент республики Александар Вучич

БЕЛГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Белград планирует при поддержке российской стороны на следующей неделе направить Соединенным Штатам запрос о приостановке режима американских санкций против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Об этом сообщил президент республики Александар Вучич.

"Я ожидаю, что в понедельник или во вторник мы вместе с россиянами и теми, кого найдет российская сторона, направим письмо американскому правительству и посмотрим, согласятся ли они на месяц, два или три освободить нас от санкций, поскольку мы начали процесс смены руководства [компании]", - отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Вучич тогда подчеркивал, что не возлагает ответственность на Россию и рассчитывает на совместное решение вопроса. Впоследствии он сообщил, что после американских мер NIS фактически оказалась под рестрикциями и со стороны Европейского союза.