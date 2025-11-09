Китай приостановил запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы

Приостановка действует до 27 ноября 2026 года, сообщила пресс-служба Минкоммерции КНР

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Китай приостановил запрет на экспорт в США некоторых стратегических товаров двойного назначения, включая галлий, германий, сурьму и сверхтвердые материалы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства коммерции КНР.

"Со дня публикации и до 27 ноября 2026 года приостанавливается действие приказа Министерства коммерции №46 от 2024 года ("Об усилении экспортного контроля в отношении соответствующих товаров двойного назначения для США" - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Китай "принципиально не разрешал" экспорт в США товаров двойного назначения, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами.

Ранее Пекин также смягчил меры контроля в отношении 31 американской компании в качестве реализации консенсуса, достигнутого на недавних китайско-американских торговых переговорах в Куала-Лумпуре.