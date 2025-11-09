OneTwoTrip: в России в ноябре вырос спрос на поездки в Дубай и Шанхай

По данным сервиса, среди российских городов для путешествий стала популярна Тула

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Спрос россиян на бронирование отелей в Дубае в ноябре 2025 года вырос на 52,9%, в Шанхае - на 51,6% по сравнению с октябрем. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (материалы есть у ТАСС).

"Третье место в рейтинге городов, которые стали популярнее в ноябре, занял Дубай: число бронирований в городе в ОАЭ выросло на 52,9%, а номер там обходится примерно в 45 тыс. рублей в сутки. В десятку более востребованных в ноябре направлений также вошел Шанхай (спрос вырос на 51,6%, номер в отеле стоит в среднем 18,3 тыс. рублей в сутки)", - отмечают эксперты.

При этом заметнее всего в ноябре увеличился интерес путешественников к отдыху в Туле: популярность города в центральной части России возросла на 62,5%, номер в отеле в ноябре там обходится в среднем в 6,6 тыс. рублей в сутки. Также заметно чаще в конце осени бронируют жилье в Смоленске: рост на 56,3%, средняя стоимость номера составляет 5,4 тыс. рублей.

В топ-10 также вошли Мурманск (+45,2%, 8,2 тыс. рублей), Псков (+35,9%, 8,1 тыс. рублей), Новосибирск (+35,4%, 7,1 тыс. рублей), Тюмень (+30,4%, 7,3 тыс. рублей), Паттайя (+30,2%, 7,1 тыс. рублей) и Челябинск (+24,6%, 6,8 тыс. рублей). Кроме того, за месяц выросла популярность отдыха в Выборге (+23,3%, 8,9 тыс. рублей), Вологде (+22,6%, 5,5 тыс. рублей), Сургуте (+21,9%, 5,2 тыс. рублей), Краснодаре (+20%, 9,3 тыс. рублей) и Белграде (+16,3%, 17,3 тыс. рублей), сообщили в компании.