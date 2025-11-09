В Харькове метро остановилось через час после возобновления работы

Причиной стало недостаточное напряжение в электросетях

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Работа харьковского метрополитена была вновь остановлена через час поле возобновления движения поездов из-за недостаточного напряжения в электросетях. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В 07:00 по местному времени (08:00 мск) на странице метрополитена в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) появилось сообщение о возобновлении работы, прерванной накануне из-за массовых повреждений энергетической инфраструктуры. Однако уже в 08:00 (09:00 мск) в метрополитене сообщили, что "в связи с понижением напряжения ниже допустимого движение поездов приостановлено".

8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. Украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения, а государственная копания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны.

Вечером поступили сообщения о тотальном блэкауте на улицах Харькова и очень малом напряжении в сети.